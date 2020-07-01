Наче в Монако: на курорті під Одесою помітили чимало розкішних авто

На одному з курортів в Одеській області сфотографували стоянку, яка була заповнена дорогими і екзотичними автомобілями. Мабуть, готель, при якому розташована ця парковка, має хороший попит серед заможних українців.

У кадрах елітної стоянки можна побачити сім люксових авто, причому майже всі вони дійсно недешеві: це Porsche Cayenne, Brabus G500 4×4², Bentley Bentayga, кабріолет Aston Martin DB11, новий Jaguar F-Type R 2020 року, Maserati Levante і Ford Expedition. Загальна вартість цих машин – приблизно 1 мільйон доларів.

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Судячи з того, що у більшості машин столичні номери, на відпочинок під Одесу приїхали багаті кияни, які не змогли виїхати на вікенд за кордон. Як відомо, зараз поїхати в іншу країну досить проблематично з огляду на карантинні обмеження.

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