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Наче в Монако: на курорті під Одесою помітили чимало розкішних авто

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Елітна парковка під Одесою - фото 1
Елітна парковка під Одесою / topgir

На одному з курортів в Одеській області сфотографували стоянку, яка була заповнена дорогими і екзотичними автомобілями. Мабуть, готель, при якому розташована ця парковка, має хороший попит серед заможних українців.

У кадрах елітної стоянки можна побачити сім люксових авто, причому майже всі вони дійсно недешеві: це Porsche Cayenne, Brabus G500 4×4², Bentley Bentayga, кабріолет Aston Martin DB11, новий Jaguar F-Type R 2020 року, Maserati Levante і Ford Expedition. Загальна вартість цих машин – приблизно 1 мільйон доларів.

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Судячи з того, що у більшості машин столичні номери, на відпочинок під Одесу приїхали багаті кияни, які не змогли виїхати на вікенд за кордон. Як відомо, зараз поїхати в іншу країну досить проблематично з огляду на карантинні обмеження.

Наче в Монако: на курорті під Одесою помітили чимало розкішних авто - фото 413308
Наче в Монако: на курорті під Одесою помітили чимало розкішних авто - фото 413309
Наче в Монако: на курорті під Одесою помітили чимало розкішних авто - фото 413307
Наче в Монако: на курорті під Одесою помітили чимало розкішних авто - фото 413306

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Джерело: topgir
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