В Україні продають авто, на якому їздив Зеленський у серіалі Слуга народу

В Україні на продаж виставили авто, на якому їздив президент Василь Голобородько, якого грав Володимир Зеленський у серіалі "Слуга народу". Йдеться про пікап Chevrolet Silverado 2005 року випуску. За нього просять 10 990 доларів.

Виглядає пікап дуже пристойно, і може похвалитися шкіряним салоном та новою гумою. Але ось пробіг у нього значний – 320 тисяч кілометрів. У Chevrolet Silverado також встановлена хороша акустика Pionner з сабвуфером, кондиціонер, система мультимедіа з камерою заднього виду, автозапуск авто, датчик світла і ксенон.

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Є також система ГБО. Втім, власник авто зможе перемикатися між газом і бензином. Під капотом стоїть 4,3 літровий мотор, який видає 190 кінських сил. Коробка передач – 4-ступінчастий "автомат".

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