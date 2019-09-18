У Франкфурті показали футуристичний гібридний фургон з запасом ходу у 600 км

На щорічному автосалоні у Франкфурті британці продемонстрували неймовірний гібридний фургон з космічним дизайном і максимальним запасом ходу, який існує на сьогодні – 607 км без підзарядки і заправки. Електричного заряду вистачає на 120 кілометрів.

У фургоні LCV встановлений 1,5 л бензиновий двигун, а також батарея 31 кВт/год. За словами представників компанії, сьогодні дуже великий попит на середньорозмірні фургони з нульовим викидом. "Наш новий фургон ідеально підійде для сучасних міст. Він надійний, високоякісний і економний", – зазначив Йорг Хофманн, глава LEVC.

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Продажі фургона стартують вже у 2020 році. На презентації міні-вантажівки вартість гібридного автомобіля не була названа. За словами представників компанії, економну витрату палива забезпечить перше місце гібридному автомобілю на ринку продажів.

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