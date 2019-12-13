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В Україні придумали нову назву для сиру фета

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В Україні придумали нову назву для сиру фета - фото 1

Нова назва для фети необхідна у зв'язку з імплементацією Угоди про асоціацію з Європейським союзом. Для ребрендингу сиру потрібно буде запустити потужну рекламну кампанію, щоб донести інформацію до споживачів.

Українські виробники придумали нову назву для сиру фета – набел. Про це в ефірі радіо AgroFM розповіла заступник голови громадської спілки Вівчарство і козоводство України Наталія Якименко.

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В Україні придумали нову назву для сиру фета - фото 373969

В Україні є давнє слово, яке рідко використовується, – набел. Тому виробники пропонують продавати фету як набел – розповіла Якименко.

Необхідність пошуку нової назви виникла у зв'язку з імплементацією Угоди про асоціацію з ЄС. Через те, що в Євросоюзі фета захищена як географічне зазначення, з 2023 року українські виробники не матимуть права називати так свій продукт.

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Джерело: agroportal
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