На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
В Україні презентували концепт електроавтомобіля зі швидкою заміною акумуляторів
-
- 81
Запорізька компанія показала розробку електроавтомобіля, у якого можна швидко змінювати акумулятори. Читайте далі та дізнайтеся деталі!
Компанія вже презентувала концепт електроавтомобіля зі швидкою заміною акумуляторів й розпочала роботу над безпосередньою розробкою такого електромобіля.
І ще: У Польщі з'явився екологічний автобус, який працює на водневому паливі
Запорізька компанія "Інфоком ЛТД", яка займається автоматизацією та розробкою безпілотних роботизованих платформ, спільно з компанією-виробником зарядних станцій UGV Chargers працюють над розробкою "народного електроавтомобіля" зі швидкою заміною акумуляторів через знімні кейси.
"За електротранспортом майбутнє!" – прокоментували в компанії.
В цій автівці (клас А) передбачено, що в багажнику будуть розташовані акумуляторні батареї, які можна швидко зняти та замінити через спеціальні знімні кейси.
Розробники показали концепт "народного електроавтомобіля":
До теми: Олія, цуцик і ключі: що українці найчастіше гублять у таксі
-
13:26Джонні Депп підкорює TikTok: перше відео актора розчулило фанатів
-
12:55Погода в Україні 10 червня: синоптик розповіла, де пройдуть дощі
-
12:224 цікаві питання, які допоможуть дізнатися більше про людину
-
11:54"Говнокомандуючий Путін": Інна Приходько розсмішила новою пародією на пропагандистів
-
11:25Найгірші звички на кухні, про які варто забути назавжди
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
10:51"Чорт вже поруч": маленька донька Ольги Фреймут показала Путіна
-
10:25Привітання з Днем дружби 2022: вітальні картинки другу чи подрузі
-
09:52Від спеки до грозових дощів: погода в Україні 9 червня
-
09:20Привітання з Днем друзів 2022: прикольні смс, вірші та картинки
-
08:49Яка одна важлива звичка допоможе позбутись зайвих кілограмів
-
08:23Як приготувати закуску з полуницею: оригінальний рецепт
- 08 червня
-
20:539 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:22Ніно Катамадзе виступить на благодійному ярмарку-зустрічі у Львові: кошти підуть на ЗСУ
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:49Польща припиняє виплати для біженців з України: коли це відбудеться
-
19:20Індекс борщу: на скільки подорожчала популярна страва за 100 днів війни
-
18:51Організатори переносять Atlas Festival: що буде з уже купленими квитками
-
18:21Англійська може отримати статус мови ділового спілкування в Україні
-
17:52Роббі Вільямс хоче виступити на Євробаченні 2023, яке відбудеться в Україні
-
17:22У мережі показали усі ракетні удари за понад три місяці війни: потужна відеоінфографіка
-
16:52Проєкт "Диригенти. Українською" повертається на сцену Львівської філармонії
-
16:19Які продукти найчастіше замовляють українці в умовах війни
-
15:50Над львівською ратушею вивісили банер на підтримку захисників "Азовсталі"
-
15:21Латвія заборонила трансляцію 80 російських телеканалів
-
11:54"Говнокомандуючий Путін": Інна Приходько розсмішила новою пародією на пропагандистів
- 08 червня
-
19:20Індекс борщу: на скільки подорожчала популярна страва за 100 днів війни
-
17:52Роббі Вільямс хоче виступити на Євробаченні 2023, яке відбудеться в Україні
-
15:21Латвія заборонила трансляцію 80 російських телеканалів
-
12:21Словник війни: Тільда Свінтон читатиме свідчення українців на літфестивалі у США
-
09:31Олія, цуцик і ключі: що українці найчастіше гублять у таксі
- 07 червня
-
20:22Коли відновиться довоєнний рівень зарплат українців – прогноз експертів
-
16:53"Джавеліна", а не "Мівіна": волонтери виготовляють локшину для захисників
-
13:51Зірка "Скаженого весілля зняла епічну пародію на пропагандистку Скабєєву: кумедне відео
-
10:29Де ж ті "Байрактари": популярні фейки про БПЛА Bayraktar
-
08:52Як українці називали теплу пору року: 35 епітетів до слова "літо"
- 06 червня
-
19:55У Дії можна буде отримати витяг про місце проживання: інструкція
-
18:21У нас немає сумнівів: міністр культури заявив, що Україна прийматиме Євробачення 2023
-
15:53Українська Вікіпедія назвала статті, які найчастіше читали від початку війни
-
14:23Не стидайся – то твоя земля: маленький Леон з Ірпеня заспівав хіт Скрябіна
-
11:19Стосунки на відстані: як підтримувати близькість з коханими
-
09:27ТОП 9 найдорожчих лотів, гроші за які пішли на підтримку України
- 05 червня
-
18:52Засіває поле, а росія тліє: блогери зняли епічну пародію на хіт "Стефанія"
-
16:21Уельс – Україна: де дивитися фінал плей-оф відбору на ЧС-2022
-
12:54Відомо, кого жителі країн Східної Європи вважають винними у війні проти України
-
09:22Найпопулярніші мобільні застосунки серед українців – рейтинг
- 04 червня
-
19:19У бункері здохло пуйло: Леся Нікітюк переспівала хіт Степана Гіги "Цей сон"
-
15:51Найкращі серіали червня 2022: ТОП 7 новинок, які варто подивитись
-
12:25У Львові переселенці зможуть безплатно освоїти 7 нових професій: перелік
-
09:20Скільки українців мають роботу під час війни – результати опитування