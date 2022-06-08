В Україні презентували концепт електроавтомобіля зі швидкою заміною акумуляторів

Запорізька компанія показала розробку електроавтомобіля, у якого можна швидко змінювати акумулятори. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Компанія вже презентувала концепт електроавтомобіля зі швидкою заміною акумуляторів й розпочала роботу над безпосередньою розробкою такого електромобіля.

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Запорізька компанія "Інфоком ЛТД", яка займається автоматизацією та розробкою безпілотних роботизованих платформ, спільно з компанією-виробником зарядних станцій UGV Chargers працюють над розробкою "народного електроавтомобіля" зі швидкою заміною акумуляторів через знімні кейси.

"За електротранспортом майбутнє!" – прокоментували в компанії.

В цій автівці (клас А) передбачено, що в багажнику будуть розташовані акумуляторні батареї, які можна швидко зняти та замінити через спеціальні знімні кейси.

Розробники показали концепт "народного електроавтомобіля":

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