У Польщі з'явився екологічний автобус, який працює на водневому паливі

Польська компанія презентувала автобус власного виробництва. Особливість NesoBus у тому, що він їздить на водні й це робить його екологічно безпечним. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Grupa Polsat Plus – польська компанія, яка розробила електроавтобус NesoBus. Частина "Neso" з назви – це абревіатура, яка означає "не виділяє вихлопів і очищує".

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У Польщі такий автобус власного виробництва планують випускати партіями з 2023 року. Потужності дозволяють створити по 100 автобусів на рік. Частину зможуть віддавати під експорт.

У NesoBus поміститься 93 пасажири, а також є 37 сидячих місць. Їде безшумно, запас ходу – 450 кілометрів, розхід – 8 кілограмів водню на 100 кілометрів.

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