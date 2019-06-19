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Бутерброд із салом і часником: наскільки подорожчав український бургер

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Бутерброд із салом і часником - фото 1
Бутерброд із салом і часником / zakuskidoma

Традиційний українськи бутерброд із салом і часником за рік додав у ціні 17%. Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко.

Так, за рік один бутерброд з салом і часником подорожчав з 4,88 до 5,7 гривні. Найбільше у ціні додав часник – 45%. А загалом вартість українського бургера зросла на 17% за рік.

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"Якщо ми будемо купувати все для приготування в продуктових гіпермаркетах, то п'ять бутербродів з салом і часником подорожчали з 24,4 грн до 28,5 грн, або на 17%. Одна порція цієї смачної і корисної страви виросла у ціні з 4,88 грн до 5,7 грн", – написав Олексій Дорошенко.

Щодо домашнього сала – за рік продукт подорожчав на 15%. "У травні 2018 року двісті грамів сала ми купували в середньому у великих торгових мережах за 20 грн, а на початку травня 2019 роки вже за 23 грн. Подорожчання за рік склало 15%", – зазначив експерт.

Часник (20 г) за рік подорожчав на 45%. У травні 2018 року 20 грамів часнику коштували 1,1 грн, в травні 2019 року – 1,6 грн, інформує Дорошенко. Чорний хліб Український (200 грамів) за рік додав у ціні 18%.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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