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В Україні посилять боротьбу із пияцтвом за кермом

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Що чекає на українських водіїв - фото 1
Що чекає на українських водіїв / Інформатор

Тепер таких порушників будуть притягувати до кримінальної відповідальності. Для прийняття відповідного рішення потрібно було внести зміни до Кримінального кодексу.

На сайті урядової газети був опублікований Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних злочинів", який вступає в силу з 1 січня 2020 року і передбачає внесення нововведень в кодекс.

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Влада вирішила розділити поняття кримінального правопорушення на два підвиди: кримінальні проступки та кримінальні злочини. До перших відносять порушення, штраф за який не перевищує 3000 неоподатковуваних мінімумів (51 000 грн), а також всі порушення, які не передбачають позбавлення волі. До другого підвиду відносяться всі інші правопорушення.

Водіння у стані алкогольного сп'яніння після прийняття цих нововведень буде розглядатися по 2 861 статті КК. Незважаючи на те, що ніяких змін в покаранні не вносили, тепер водій, спійманий за п'яною їздою, буде залучатися до кримінальної відповідальності. А це вже куди більш серйозна проблема.

За це порушення водіям загрожує штраф в розмірі 1000-2000 неоподатковуваних мінімумів і позбавлення права керувати транспортним засобом на строк до трьох років.

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Джерело: informator
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