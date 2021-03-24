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В Україні помітили розкішне американське авто 70-х: фотофакт

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Cadillac DeVille 1972 року - фото 1
Cadillac DeVille 1972 року / instagram

В Одесі автолюбителям вдалося сфотографувати Cadillac DeVille 1972 року. Купе значних розмірів виглядає дуже ефектно.

Cadillac DeVille дійсно величезний – 5776 мм в довжину і 2027 мм в ширину при колісній базі у 3302 мм. Важить автомобіль 2124 кг. На його тлі немаленький, в принципі, Skoda Superb виглядає ну дуже компактним. Фото з'явилося в Instagram.

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Примітно, що для свого часу Cadillac DeVille був високотехнологічним, адже вже тоді його оснащували кондиціонером, круїз-контролем і електроприводом сидінь, а серед опцій була навіть ABS.

Під довгим капотом Cadillac DeVille розташований 7,7-літровий V8 потужністю 345 к.с., який працює у парі з 3-ступінчастим автоматом. Таке купе розганяється приблизно до 200 км/год.

В Україні помітили розкішне американське авто 70-х: фотофакт - фото 452699

В Україні помітили розкішне американське авто 70-х: фотофакт - фото 452700

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