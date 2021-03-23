Наче кадри з Шаленого Макса: палаючий фургон, який мчить схилом, потрапив на відео

Днями у штаті Арканзас, США стався дивний випадок: припаркована вантажівка загорілася і почала самовільно котитися з пагорба на пристойній швидкості. Цей епічний момент випадково потрапив на камеру відеореєстратора поліцейської машини.

Ролик, який більше схожий на зйомки фільму "Шалений Макс: Дорога гніву", а не на звичайну аварію, опублікував місцевий канал 5NEWS на YouTube. Його автором є офіцер Харріс – поліцейський, який патрулював вулиці містечка Фейєтвілль в той день.

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За словами копа, він побачив палаючу машину, яка була припаркована на ділянці з досить значним ухилом. В якийсь момент авто почало їхати і дуже швидко набирати швидкість. В результаті охоплена вогнем вантажівка промчала прямо перед поліцейською машиною і вилетіла у кювет. У цей момент прямо на шляху палаючого автомобіля стояв перехожий, який спостерігав за тим, що відбувається. Поліцейський встиг гукнути роззяві, щоб той відбіг убік. Таким чином, інцидент обійшовся без постраждалих.

Що стосується фури, вона повністю згоріла. Не допомогло навіть те, що офіцер поліції кинувся гасити машину самостійно, ще до приїзду пожежників. За попередніми даними, причиною загоряння міг стати банальний перегрів мотора.

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