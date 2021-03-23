Тюнери показали McLaren 720S з надрукованим на 3D-принтері обвісом

Тюнинг-ательє 1016 Industries завершило роботи над першим карбоновим обвісом для McLaren 720S. Його частково надрукували на 3D-принтері.

Як повідомляє CarBuzz, суперкар отримав новий передній бампер, який ширший і нижчий, ніж бампер звичайного 720S. Він також відрізняється гострими ребрами з обох сторін, які повинні оптимізувати аеродинаміку, а також має яскраво виражений спліттер. На додаток до нього зроблений новий капот з карбону. Збоку змін базового 720S не менше. Фактично 1016 Industries не чіпали лише обшивку дверей. Обвіс включає розширені передні і задні крила, інші пороги і нові повітрозабірники також за дверима.

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Особливу привабливість проєкту дають шикарні колеса з бірюзовими центральними кришками і внутрішніми ободами, чорними спицями та краями з вуглецевого волокна з вирізами у формі значка McLaren. У задній частині з'явився новий дифузор і антикрило.

Більшість деталей з карбону були виготовлені вручну. Низку дрібніших елементів надрукували на 3D-принтері. Їх можна знайти в каркасах бамперів і механізмах заднього антикрила. Широке використання вуглецевого волокна означає, що цей 720S важить на 121 кг менше, ніж стандартна модель.

Наша основна мета з 000 720S полягала в тому, щоб вивчити використання новітніх технологій 3D-друку і карбону у тюнингу автомобілів. Прототип 000 є результатом багаторічних випробувань і перевірки конструкції. 3D-друк дозволив нашим інженерам значно поліпшити якість і точність кожної функціональної частини, – сказав засновник 1016 Industries Пітер Нортроп.

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