В Україні помітили нову BMW Alpina B7 xDrive

Заряджена сімка BMW засвітилася на автовозі недалеко від Рівного. Дивіться, як виглядає ця красуня!

Нова BMW Alpina B7 xDrive тільки-тільки була презентована на автошоу у Франкфурті, але вже потрапила до України. Заряджена сімка BMW засвітилася на автовозі недалеко від Рівного, причому обидва авто, в чорному матовому кольорі.

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Alpina B7 – найпотужніша і найшвидша БМВ 7 2020, її 4,4-літровий V8 твін-турбо форсували до 608 л. с. і 800 Н∙м. Тобто, характеристики мотора тепер на рівні нової BMW M8 2020. Розгін до 100 км/год займає 3,7 сек, а максимальна швидкість двотонного седана 330 км/год.

Як випливає з назви, передбачений і повний привід xDrive. Заряджений седан БМВ впізнається за обважуванням, 21-дюймовими колесами і чотирма вихлопними турбо. В обробці салону поєднуються шкіра Nappa і карбон.

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