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Новим автомобілем Папи Римського став стильний водневий седан Toyota: фото

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Toyota Mirai – новий папомобіль - фото 1
Toyota Mirai – новий папомобіль / toyota

Папа Римський Франциск отримав новий службовий автомобіль. Глава римської католицької церкви пересів на водневий седан Toyota Mirai, щоб звернути увагу на проблеми екології. Спеціально для понтифіка Mirai модернізували: машина втратила частину даху, має спеціальний каркас і підніжку для охорони.

Переплутати папомобіль зі звичайним Toyota Mirai неможливо: автомобіль для понтифіка відрізняється перекомпонованим салоном, замість сидінь другого ряду на високому постаменті встановлено єдине крісло, звичний дах відсутній – навколо трубчастого каркаса зібраний скляний навіс.

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Новим автомобілем Папи Римського став стильний водневий седан Toyota: фото - фото 429893

Інтер'єр утилітарний: ніяких елементів розкоші всередині немає, матеріали практичні, електрорегулювання відсутні. Можна відзначити тільки висувну драбину для зручності посадки/висадки, а також нехитрі підлокітники. Під час урочистих церемоній Папа Римський зможе спілкуватися стоячи, тримаючись за поручень. А для охорони передбачена підніжка позаду заднього бампера.

Скромний підхід до транспорту – відмінна риса Папи Римського Франциска. Попередники обирали ексклюзивні позашляховики Mercedes-Benz і Range Rover, але нинішній понтифік вважає недоречним пересуватися на розкішних машинах.

Новим автомобілем Папи Римського став стильний водневий седан Toyota: фото - фото 429894

Новим автомобілем Папи Римського став стильний водневий седан Toyota: фото - фото 429896

Новим автомобілем Папи Римського став стильний водневий седан Toyota: фото - фото 429897

Новим автомобілем Папи Римського став стильний водневий седан Toyota: фото - фото 429898

Новим автомобілем Папи Римського став стильний водневий седан Toyota: фото - фото 429895

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Джерело: toyota
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