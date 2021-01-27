В Україні помітили надпотужний Chevrolet Corvette: фото розкішного спорткара

У Львові з'явився ще один Chevrolet Corvette C7 Stingray. Причому, на цей раз йдеться про заряджену версію купе Z06 і зима їй – не перешкода. До слова, це не єдиний Chevrolet Corvette C7 в місті.

Модель оснащена 6,2-літровим компресорним V8, який розвиває 650 к.с. і має великий крутний момент у 880 Н∙м. Для спорткара доступна 7-ступінчаста механічна або 8-ступінчаста автоматична КПП. З будь-якої з них розгін до сотні займає близько 3,2 с, а максимальна швидкість – 320 км/год.

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На фото Corvette з опціонним пакетом Z07, що можна визначити по підвісці й спойлеру. Версія також включає адаптивні амортизатори і керамічні гальма Brembo.

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