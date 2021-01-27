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У мережі показали круту оновлену Mazda CX-5
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Як заявляють фахівці Mazda, модернізація CX-5 принесла на європейський ринок нову версію: з 184-сильним турбодизелем 2.2 і переднім приводом.
Як і заокеанські аналоги, європейські версії за умовчанням тепер оснащують широкоформатним дисплеєм діагоналлю 10,25 дюйма замість колишнього восьмидюймового. Зрозуміліше стало керування через шайбу-контролер, а також розширився функціонал додатка MyMazda, за допомогою якого можна керувати різним обладнанням автомобіля.
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Технологія Mazda Connected Services дозволяє зі смартфона віддалено переглянути звіт про стан машини, замкнути і відімкнути двері, заздалегідь прописати маршрути для навігаційної системи, бронювати різні послуги і викликати фірмову підтримку на дорогах.
Оновлена Mazda CX-5 для Старого Світу відрізняється від колишньої за технікою, але незначно. Наприклад, інженери загострили реакції на натиснення педалі газу, а також переписали програму керування шестиступеневою автоматичною коробкою передач, вона стала більш чуйною. У гамі з'явилася нова спец версія Homura, на відміну від стандартної модифікації у неї чорний зовнішній декор, оригінальні 19-дюймові колеса і оббивка з червоною прострочкою.
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