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Lamborghini Urus перетворили на всюдихід для Арктики: круті фото
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Автомобільний дизайнер з Мексики Абімелек Арельано вирішив пофантазувати на тему того, як виглядав би Lamborghini Urus від фірми Arctic Trucks. На жаль, поки брутальний всюдихід – лише рендер, проте не виключено, що ательє зацікавиться проєктом і захоче реалізувати його.
Арельано зазначив, що при створенні рендерів експедиційного Urus надихався культовим суперкаром Lamborghini Countach.
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Щоб встановити кросовер на бронзові колісні диски, "взуті" в масивні шини, дизайнеру довелося змінити колісні арки – їх форму він запозичив у позашляховика Lamborghini LM002.
Крім цього, кросовер отримав перероблений передній бампер з лебідкою, додатковий захист днища й експедиційний багажник на даху, на якому закріплено запасне колесо. Салон "арктичного" Urus оброблений коричневою натуральною шкірою.
Це не перший проєкт Арельяно з люксовим автомобілем, адаптованим для подорожей по льоду і снігу. Раніше дизайнер показував аналогічні рендери з Rolls-Royce Cullinan і Bentley Bentayga.
Ательє Arctic Trucks, яке будує реальні всюдиходи на основі серійних автомобілів, торік представило переобладнану версію пікапа Ford F-150. За основу взяли вантажівку з 3,5-літровим двигуном Ford EcoBoost V6 з подвійним наддувом.
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