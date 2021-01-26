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Lamborghini Urus перетворили на всюдихід для Арктики: круті фото

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Це поки рендер всюдихода Lamborghini Urus - фото 1
Це поки рендер всюдихода Lamborghini Urus

Автомобільний дизайнер з Мексики Абімелек Арельано вирішив пофантазувати на тему того, як виглядав би Lamborghini Urus від фірми Arctic Trucks. На жаль, поки брутальний всюдихід – лише рендер, проте не виключено, що ательє зацікавиться проєктом і захоче реалізувати його.

Арельано зазначив, що при створенні рендерів експедиційного Urus надихався культовим суперкаром Lamborghini Countach.

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Щоб встановити кросовер на бронзові колісні диски, "взуті" в масивні шини, дизайнеру довелося змінити колісні арки – їх форму він запозичив у позашляховика Lamborghini LM002.

Lamborghini Urus перетворили на всюдихід для Арктики: круті фото - фото 444949
Lamborghini Urus перетворили на всюдихід для Арктики: круті фото - фото 444948

Крім цього, кросовер отримав перероблений передній бампер з лебідкою, додатковий захист днища й експедиційний багажник на даху, на якому закріплено запасне колесо. Салон "арктичного" Urus оброблений коричневою натуральною шкірою.

Lamborghini Urus перетворили на всюдихід для Арктики: круті фото - фото 444947
Lamborghini Urus перетворили на всюдихід для Арктики: круті фото - фото 444946

Це не перший проєкт Арельяно з люксовим автомобілем, адаптованим для подорожей по льоду і снігу. Раніше дизайнер показував аналогічні рендери з Rolls-Royce Cullinan і Bentley Bentayga.

Lamborghini Urus перетворили на всюдихід для Арктики: круті фото - фото 444944
Lamborghini Urus перетворили на всюдихід для Арктики: круті фото - фото 444943
Lamborghini Urus перетворили на всюдихід для Арктики: круті фото - фото 444945

Ательє Arctic Trucks, яке будує реальні всюдиходи на основі серійних автомобілів, торік представило переобладнану версію пікапа Ford F-150. За основу взяли вантажівку з 3,5-літровим двигуном Ford EcoBoost V6 з подвійним наддувом.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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