Турецькому аеромобілю вдалося піднятися на 10 метрів у висоту: відео

Турецька компанія Baykar опублікувала відео з тестів своєї останньої розробки – аеромобіля Cezeri. Під час пілотного польоту 230-кілограмова конструкція змогла піднятися над землею на 10 метрів. При цьому виробник заявляє, що аеромобіль розрахований на польоти на висоті двох тисяч метрів.

Cezeri завершив свій перший успішний випробувальний політ: він зміг відірватися від землі завдяки вісьмом електромоторам. Причому перші тести проводилися з використанням страхувального троса, але потім його відстебнули, надавши аеромобілю свободу.

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Наразі апарат передбачений для перевезення тільки одного пасажира, проте в майбутньому кількість посадкових місць збільшать. Також Baykar має намір випустити вантажний варіант, призначений, у тому числі для кур'єрських служб.

Потенційно Cezeri здатний підніматися у небо на дві тисячі метрів, розвивати швидкість до 100 кілометрів на годину та долати відстані у 70-80 кілометрів.

Компанія Baykar, заснована у середині 80-х років, займається розробкою і виробництвом дронів, у тому числі військових. Однак відомі приклади, коли створенням аеромобіль займаються не профільні компанії, а автовиробники. Наприклад, на початку 2020 року Porsche запатентував літаючий електрокар з вертикальним зльотом. Судячи з патентних зображень, апарат буде оснащений чотирма великими гвинтами, два з яких відповідають за маневрування, а ще два забезпечують вертикальний зліт і посадку.

У тому ж напрямку працює і Toyota, яка витратила майже 400 мільйонів доларів на літаюче таксі. Цю суму інвестували у проєкт Joby Aviation з розробки чотиримісного літака: він зможе розганятися до 322 кілометрів на годину і пролітати на одній зарядці 241 кілометр.

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