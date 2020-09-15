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Психанув: чоловік розпиляв Chevrolet Camaro на частини у прямому ефірі

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Кадр з відео - фото 1
Кадр з відео / flipboard

Житель США не зміг виручити бажану суму за свій класичний Chevrolet Camaro і тому розпиляв автомобіль на частини.

Бідолага намагався продати свою машину через інтернет, але через занадто скромні пропозиції, власник вирішив розпиляти машину на частини в прямому ефірі.

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Чоловік розповів, що втомився від порожніх запитань про машину, які нічим не закінчуються і поскаржився на неадекватні пропозиції за ціною. В результаті автомобіліст вирішив просто знищити Chevrolet Camaro 1972 року випуску. При цьому він так і не назвав суму, яку хотів виручити за нього.

За допомогою електричної пилки він відпиляв всю передню частину Camar, а потім зрізав дах і розбив інтер'єр. Чоловік витратив майже 40 хвилин на знищення легендарного автомобіля!

Психанув: чоловік розпиляв Chevrolet Camaro на частини у прямому ефірі - фото 425582

Психанув: чоловік розпиляв Chevrolet Camaro на частини у прямому ефірі - фото 425583

Психанув: чоловік розпиляв Chevrolet Camaro на частини у прямому ефірі - фото 425584

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Джерело: flipboard
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