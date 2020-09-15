Психанув: чоловік розпиляв Chevrolet Camaro на частини у прямому ефірі

Житель США не зміг виручити бажану суму за свій класичний Chevrolet Camaro і тому розпиляв автомобіль на частини.

Бідолага намагався продати свою машину через інтернет, але через занадто скромні пропозиції, власник вирішив розпиляти машину на частини в прямому ефірі.

І ще: Водій показав верх майстерності паралельного паркування, від якого холоне кров у жилах

Чоловік розповів, що втомився від порожніх запитань про машину, які нічим не закінчуються і поскаржився на неадекватні пропозиції за ціною. В результаті автомобіліст вирішив просто знищити Chevrolet Camaro 1972 року випуску. При цьому він так і не назвав суму, яку хотів виручити за нього.

За допомогою електричної пилки він відпиляв всю передню частину Camar, а потім зрізав дах і розбив інтер'єр. Чоловік витратив майже 40 хвилин на знищення легендарного автомобіля!

Це цікаво: Запах "нового автомобіля" збираються заборонити: чому