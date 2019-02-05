В Україні помічений розкішний спорткар BMW

Подивіться на нове покоління родстера BMW, яке було представлено у рамках каліфорнійського Pebble Beach Concours d'Elegance. Вартість новинки становить 2 201 790 гривень.

Збірка спорткара почалася ще в кінці минулого року, але продажі в Європі почнуться тільки в березні. А от в Україні перший екземпляр вже можна купити, причому це – максимально можливе виконання BMW Z4 M40i.

І ще: Оновлено рейтинг найпопулярніших авто в Україні

Під капотом "зетки" – турбований трилітровий силовий агрегат потужністю 340 к.с. Він дозволяє родстеру набирати першу сотню за 4,6 секунди, що на кілька сотих швидше за попередню версію. Працює мотор у парі з восьмиступінчастою трансмісією Steptronic Sport, яка має електронне блокування диференціала і адаптивне спортивне управління.

У комплектацію включена і адаптивна М-підвіска, система Driving Experience Control з адаптивним режимом, спортивні крісла і рульове колесо, Driving Assistant і активна допомога при паркуванні.

Читайте також: Як правильно паркувати авто: 4 правила, які зроблять з тебе майстра