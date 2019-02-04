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Оновлено рейтинг найпопулярніших авто в Україні

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Бестселером місяця став автомобіль Renault Duster - фото 1
Бестселером місяця став автомобіль Renault Duster / Renault

За січень 2019 року в Україні купили 5,2 тисячі нових легкових автомобілів, що на 21% менше ніж роком раніше.

Лідером з реалізації нових легкових автомобілів стала компанія Renault – 804 авто. Відносно січня 2018 року продажі французької марки в Україні зросли на 37%.

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Renault

Друге місце зайняла Toyota з результатом 632 зареєстрованих машин. Від свого показника річної давності компанія відстала на третину.

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Toyota

Третє місце відхопив Nissan. Не дивлячись на проблеми всередині компанії і суд над екс-главою Карлосом Гоном, компанія продовжує триматися на плаву. Японська марка реалізувала 427 нових автомобілів.

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Nissan

Також до ТОП-10 авто січня увійшли: Hyundai – 336 шт. (+ 27%); Volkswagen – 273 шт. (-53%); Mazda – 215 шт. (-33%); Mitsubishi – 177 шт. (-23%); Audi – 175 шт. (-39%). Бестселером місяця став автомобіль Renault Duster, в активі якого 329 реєстрацій.

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Джерело: cardiagram
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