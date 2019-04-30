В Україні подорожчають ID-картки та закордонні паспорти: нові ціни

Вже з 1 липня 2019 року для українців подорожчає оформлення закордонних паспортів, а також ID-карток. Про нові ціни та тривалість отримання документів читайте далі.

Державне підприємство "Документ" повідомили про підняття вартості адмінпослуг та бланків для оформлення паспортів. Варто нагадати, що адміністративний збір становить лише частину вартості документів, а інша – це послуги самих підприємств, які зараз складають 400 гривень.

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Як зміниться адміністративний збір з 1 липня:

Для нетермінового оформлення (до 20 робочих днів) ID-карток – 345 гривень (зараз 279);

оформлення (до 20 робочих днів) ID-карток – гривень (зараз 279); Для терміновог о оформлення (до 10 робочих днів) ID-картки – 471 гривня (зараз 366);

о оформлення (до 10 робочих днів) ID-картки – гривня (зараз 366); Для нетермінового закордонного (до 20 робочих днів) паспорта – 682 гривні (зараз 557,32);

закордонного (до 20 робочих днів) паспорта – гривні (зараз 557,32); Для термінового закордонного ( до 7 робочих днів) – 1034 гривні (зараз 810, 32)

Відзначається, що підняття цін відбулось вперше за 3 роки, а частину коштів, які буде отримано, направлять до місцевих бюджетів.

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