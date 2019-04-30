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В Україні подорожчають ID-картки та закордонні паспорти: нові ціни

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Змінюються вартість закордонних та біометричних паспортів - фото 1
Змінюються вартість закордонних та біометричних паспортів

Вже з 1 липня 2019 року для українців подорожчає оформлення закордонних паспортів, а також ID-карток. Про нові ціни та тривалість отримання документів читайте далі.

Державне підприємство "Документ" повідомили про підняття вартості адмінпослуг та бланків для оформлення паспортів. Варто нагадати, що адміністративний збір становить лише частину вартості документів, а інша – це послуги самих підприємств, які зараз складають 400 гривень.

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Як зміниться адміністративний збір з 1 липня:

  • Для нетермінового оформлення (до 20 робочих днів) ID-карток – 345 гривень (зараз 279);
  • Для термінового оформлення (до 10 робочих днів) ID-картки – 471 гривня (зараз 366);
  • Для нетермінового закордонного (до 20 робочих днів) паспорта – 682 гривні (зараз 557,32);
  • Для термінового закордонного ( до 7 робочих днів) – 1034 гривні (зараз 810, 32)

Відзначається, що підняття цін відбулось вперше за 3 роки, а частину коштів, які буде отримано, направлять до місцевих бюджетів.

Змінюються вартість закордонних та біометричних паспортів - фото 324841

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Джерело: pasport.org.ua
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