Подивіться, як водій інкасаторського автомобіля майстерно відірвався від збройного нападу

У мережі з'явилися кадри, які перехоплюють дух. Невідомі озброєні грабіжники напали на інкасаторський автомобіль. Інцидент був записаний на камеру відеореєстратора спецтранспорту. Подивіться, наскільки майстерно спрацював водій в екстремальній ситуації.

Подія трапилася у Південній Африці. Інкасаторський автомобіль рухався по шосе, коли у нього раптово почали стріляти ззаду. Один з пострілів потрапив у праве бокове скло, майже повністю пробивши його. Злякавшись, водій ледь не впорався з керуванням, але вчасно взяв себе в руки. І почалася справжнісінька озброєна погоня.

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Інкасатор почав маневрувати, ухиляючись від куль. А потім і зовсім повернув на 180 градусів і поїхав прямо в лоб нападникам. Незадовго до цього його напарник дістав автомат і почав викликати підмогу. У підсумку все закінчилося благополучно: водій зумів відірватися і врятуватися.

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