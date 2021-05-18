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В Україні починає працювати онлайн-прописка: подробиці
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Додаток Дія приріс новою корисною опцією. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, які зміни чекають на українців щодо прописки.
Нова функція значно спростить життя людей, впевнений міністр. Так, з її допомогою будь-який чиновник або перевірник за лічені секунди зможе уточнити місце проживання громадянина в режимі on-line. Такий формат позбавить українців від походів "за папірцями" в ЦНАП, сільради тощо. Про це пише tribun.
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"Тепер питання прописки буде в мобільному додатку Дія. Або чиновник, який вимагає цю довідку, зможе сам онлайн перевірити – не треба буде взагалі носити з собою папірці. Це революційний законопроєкт, він лібералізує максимально інститут прописки. Відв'язувати прописку від максимальної кількості життєвих ситуацій", – сказав Михайло Федоров.
Для оформлення прописки через Дію достатньо завантажити додаток на смартфон, пройти стандартну реєстрацію і вказати координати свого постійного місця проживання або тимчасового перебування.
На першому етапі скористатися перевагами онлайн-прописки зможуть жителі 7 міст країни: Києва, Маріуполя, Вінниці, Харкова, Луцька, Рівного та Кривого Рогу. Згодом функція стане доступна в решті регіонів України.
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