Ірландія вигадала, як повернути людей у села

В Ірландії знайшли спосіб, як спонукати громадян не покидати села, а переїжджати туди. І це доволі проста ідея!

Ірландський уряд планує відродити сільську економіку завдяки залученню більшої кількості ірландців до роботи з дому, передає CNBC. На фоні пандемії такий вид праці став доволі поширеним, тож збільшуються шанси на успішність цієї ідеї.

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Переїзд людей з сіл до великих міст давно турбує владу Ірландії, тож тепер вона вирішила серйозно взятись за розв'язання цієї проблеми. Для цього з бюджету буде виділено кошти на створення більше як 400 центрів для віддаленої роботи у селах.

Підприємці, які ввели режим роботи з дому, та самі перебрались до сільських районів, вважають, що такий формат дозволить покращити ситуацію не лише у селах, а й у бізнесі, адже місцеві мешканці також мають, що запропонувати людям у відповідь.

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