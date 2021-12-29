В Україні почали видавати нові права водія: чи потрібно змінювати старі

У середу, 29 грудня, набули чинності нові правила видачі посвідчення водія та допуску до керування автомобілями. Спеціальна позначка у правах вказуватиме на те, що автолюбитель має право керувати лише машиною з автоматичною коробкою передач.

Як повідомляють у МВС, з 29 грудня у вигляді коду "78" у графі 12 документа вже буде вказуватися позначка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач. Так, якщо така позначка буде у правах, то водій зможе керувати машиною лише з АКПП, а за її відсутності – можна їздити і на механіці, і на автоматі.

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Такі нововведення є кроком до приведення бланка національного посвідчення водія у відповідність до міжнародних стандартів. Крім цього, українцям пояснили, чи потрібно міняти посвідчення водія на нове.

"Що характерно, зміни не торкнуться тих водіїв, яким посвідчення водія були видані раніше", – зазначають у МВС.

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