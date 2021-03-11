В Україні почали курсувати вагони-автомобілевози: вартість транспортування машини

Укрзалізниця відновила курсування вагонів-автомобілевозів. Вони можуть транспортувати від 4 до 8 машин.

Станом на 9 березня такі вагони вже здійснили близько 15 рейсів. Кількість автомобілів, які вони можуть перевозити, залежить від їхніх габаритів. Обмеження по висоті автомобіля складає 1,7 метра. Загальна вантажомісткість одного такого вагона – 12 тонн.

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Вагон-автомобілевоз – це цілісно металевий вагон, у якому передбачені спеціальні засоби для кріплення автомобіля, а також система охорони. Такий вагон супроводжує провідник, який оформляє опис авто, координує завантаження/вивантаження та забезпечує збереження машини під час подорожі.

Напрямки вагонів-автомобілевозів

Одеса – Львів. з Одеси через день по парних числах, зі Львова через день по непарних числах.

з Одеси через день по парних числах, зі Львова через день по непарних числах. Дніпро – Трускавець (до Львова). Відправленням з Дніпра через день по парних числах, зі Львова через день по непарних числах.

Відправленням з Дніпра через день по парних числах, зі Львова через день по непарних числах. Харків – Рахів (до Львова). Курсуватиме з 12 березня 2021 років зо два рази в тиждень

Курсуватиме з 12 березня 2021 років зо два рази в тиждень Харків – Ужгород (до Львова). Курсуватиме з 15 березня 2021 року двічі на тиждень

Курсуватиме з 15 березня 2021 року двічі на тиждень Харків – Одеса. Почне курсувати найближчим часом один раз в тиждень.

Всі охочі зможуть скористатися послугою таких вагонів і незалежно від погодних умов, доїхати до місця призначення найбезпечнішим транспортом зі своїм автомобілем, – відзначили в Укрзалізниці.

Вартість перевезення автомобіля залежить від його ваги та дальності поїздки. Ціна вказана за 100 кілограмів ваги машини в одну сторону.

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