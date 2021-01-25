Душ, диван і комп'ютер: у мережі показали вагони Укрзалізниці підвищеної комфортності

У компанії Укрзалізниця показали елітні вагони-салони підвищеної комфортності, де є кухня, ванна кімната, великі зали і окреме купе для охорони.

На кухні потяга є все необхідне: холодильник, мікрохвильова піч, електрична плита.

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У просторому залі є комп'ютер, аудіо- і відеотехніка, м'який куточок. Що стосується спального купе, то там є письмовий стіл, ліжко, шафа, кондиціонер і навіть окрема ванна кімната. Повідомляється, що кількість місць в цьому вагоні – від 5 до 11. Є також спеціальне купе для службового персоналу та охорони. Співробітники компанії розповіли, що для замовлення поїздки в цьому вагоні потрібно написати письмову заяву.

"За кожен замовлений спеціальний вагон-салон виплачується вартість проїзду 11 дорослих пасажирів за тарифом м'якого вагона з двомісними купе "СВ" відповідної категорії поїзда", – повідомила пресслужба.

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