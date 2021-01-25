Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Душ, диван і комп'ютер: у мережі показали вагони Укрзалізниці підвищеної комфортності

  • 47
Вагон Укрзалізниці - фото 1
Вагон Укрзалізниці

У компанії Укрзалізниця показали елітні вагони-салони підвищеної комфортності, де є кухня, ванна кімната, великі зали і окреме купе для охорони.

На кухні потяга є все необхідне: холодильник, мікрохвильова піч, електрична плита.

І ще: Душ і окремий туалет: тревел-блогер показав елітне купе у потязі Укрзалізниці

У просторому залі є комп'ютер, аудіо- і відеотехніка, м'який куточок. Що стосується спального купе, то там є письмовий стіл, ліжко, шафа, кондиціонер і навіть окрема ванна кімната. Повідомляється, що кількість місць в цьому вагоні – від 5 до 11. Є також спеціальне купе для службового персоналу та охорони. Співробітники компанії розповіли, що для замовлення поїздки в цьому вагоні потрібно написати письмову заяву.

"За кожен замовлений спеціальний вагон-салон виплачується вартість проїзду 11 дорослих пасажирів за тарифом м'якого вагона з двомісними купе "СВ" відповідної категорії поїзда", – повідомила пресслужба.

Душ, диван і комп'ютер: у мережі показали вагони Укрзалізниці підвищеної комфортності - фото 444736

Душ, диван і комп'ютер: у мережі показали вагони Укрзалізниці підвищеної комфортності - фото 444737

Душ, диван і комп'ютер: у мережі показали вагони Укрзалізниці підвищеної комфортності - фото 444738

Душ, диван і комп'ютер: у мережі показали вагони Укрзалізниці підвищеної комфортності - фото 444739

Душ, диван і комп'ютер: у мережі показали вагони Укрзалізниці підвищеної комфортності - фото 444740

Душ, диван і комп'ютер: у мережі показали вагони Укрзалізниці підвищеної комфортності - фото 444741

Душ, диван і комп'ютер: у мережі показали вагони Укрзалізниці підвищеної комфортності - фото 444742

Душ, диван і комп'ютер: у мережі показали вагони Укрзалізниці підвищеної комфортності - фото 444743

Душ, диван і комп'ютер: у мережі показали вагони Укрзалізниці підвищеної комфортності - фото 444744

Душ, диван і комп'ютер: у мережі показали вагони Укрзалізниці підвищеної комфортності - фото 444745

Душ, диван і комп'ютер: у мережі показали вагони Укрзалізниці підвищеної комфортності - фото 444746

Душ, диван і комп'ютер: у мережі показали вагони Укрзалізниці підвищеної комфортності - фото 444747

Душ, диван і комп'ютер: у мережі показали вагони Укрзалізниці підвищеної комфортності - фото 444748

Душ, диван і комп'ютер: у мережі показали вагони Укрзалізниці підвищеної комфортності - фото 444749

Це цікаво: Укрзалізниця запустила нову послугу для пасажирів Інтерсіті

Джерело: verge.zp.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася найбільш високооплачувана модель 2020 року Кара Делевінь: фото 18+
  • 19 cічня, 16:21
  • 1589
Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв
  • 20 cічня, 14:20
  • 9209
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2778575
Загрузка...
Новини