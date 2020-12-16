Укрзалізниця запустила нову послугу для пасажирів Інтерсіті

Мандрівники, які подорожують потягами Інтерсіті +, матимуть тепер змогу повноцінно пообідати. Читайте та дізнавайтеся, як працюватиме нова послуга.

Укрзалізниця ввела можливість замовити в швидкісні потяги Інтерсіті + бізнес-ланч. Пасажири можуть вибрати м'ясний або вегетаріанський варіанти страви. Замовлення можна зробити при оформленні проїзного документа онлайн або в касі.

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В той самий час компанія розглядає кілька варіантів організації послуг харчування в поїздах далекого прямування.

"Перший – то, як відбувається зараз в плацкартних і купейних вагонах – комісійний продаж дуже вузького асортименту: чаю і снеків. Другий – продаж ширшого асортименту продуктів, які розігріваються в поїзді, – так, як це відбувається зараз в поїздах "Інтерсіті". Третій – партнерство з сервісами доставки харчування, чиї кур'єри можуть привозити замовлення на станції, через які проходять поїзда", – заявив в.о. члена правління, директор філії "Пасажирська компанія" УЗ Олександр Перцовський.

За його словами, пілотний проєкт буде проведено вже в наступному році. Крім цього, Олександр Перцовський додав, що у першому півріччі буде оголошено конкурси і проведено кілька пілотних проєктів, щоб протестувати різні моделі. Ті з них, які виявляться успішнішими, будуть масштабувати на всю залізницю.

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