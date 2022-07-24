В Україні почали діяти нові правила перевезення тварин закордон

Укрзалізниця оприлюднила нову інформацію для пасажирів, які планують перетинати кордон до Польщі з тваринами. Читайте далі та дізнайтеся нові тимчасові правила, які зараз діють!

Пасажирам варто врахувати ці зміни, адже відтепер перетин кордону з домашніми улюбленцями можливий лише за певних умов. Якщо плануєте подорож, то заздалегідь переконайтеся, що котиків, собачок, тхорів, ласиць та інших домашніх тваринок пропустять через кордон з Польщею.

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Умови перетину кордону з тваринами:

У тварини повинен бути імплантований мікрочип.

У тварини повинна бути актуальна вакцинація від сказу (та проведеною не раніше, ніж встановлений мікрочип).

У тварини повинен бути дійсний ветеринарний паспорт Європейського зразка, який видається лише державними ветеринарними закладами та підтверджує встановлення мікрочипа та проведення вакцинації.

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