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В Україні побачили заряджений Chevrolet Camaro ZL1

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Зовнішній тюнінг Chevrolet Camaro ZL1 не занадто радикальний - фото 1
Зовнішній тюнінг Chevrolet Camaro ZL1 не занадто радикальний / snap361

У Львові в об'єктив папараці потрапило купе Chevrolet Camaro попереднього покоління.

Засвітилося авто у найбільш зарядженій версії ZL1 та ще й з тюнінгом.

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Chevrolet Camaro ZL1 зняли на змаганнях з автозвуку та тюнінгу. Такий лімітований спорткар Chevrolet випускали з 2012 по 2015 роки і оснащували 6,2-літровим компресорним V8 потужністю 580 л. с. Втім, після доопрацювання вісімка розвиває близько 850 л. с. і доповнена нітросом. Крім того, встановлено новий гучний вихлоп.

Зовнішній тюнінг Chevrolet Camaro ZL1 не занадто радикальний, але помітний. Автомобіль обклеїли камуфляжною плівкою і оснастили яскраво-жовтими литими дисками.

В Україні побачили заряджений Chevrolet Camaro ZL1 - фото 277539
В Україні побачили заряджений Chevrolet Camaro ZL1
В Україні побачили заряджений Chevrolet Camaro ZL1 - фото 277538
В Україні побачили заряджений Chevrolet Camaro ZL1
В Україні побачили заряджений Chevrolet Camaro ZL1 - фото 277537
В Україні побачили заряджений Chevrolet Camaro ZL1
В Україні побачили заряджений Chevrolet Camaro ZL1 - фото 277536
В Україні побачили заряджений Chevrolet Camaro ZL1

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Джерело: snap361
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