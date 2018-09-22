В Україні побачили заряджений Chevrolet Camaro ZL1

У Львові в об'єктив папараці потрапило купе Chevrolet Camaro попереднього покоління.

Засвітилося авто у найбільш зарядженій версії ZL1 та ще й з тюнінгом.

І ще: Гіперкар Mercedes-AMG Project One вийшов на дороги

Chevrolet Camaro ZL1 зняли на змаганнях з автозвуку та тюнінгу. Такий лімітований спорткар Chevrolet випускали з 2012 по 2015 роки і оснащували 6,2-літровим компресорним V8 потужністю 580 л. с. Втім, після доопрацювання вісімка розвиває близько 850 л. с. і доповнена нітросом. Крім того, встановлено новий гучний вихлоп.

Зовнішній тюнінг Chevrolet Camaro ZL1 не занадто радикальний, але помітний. Автомобіль обклеїли камуфляжною плівкою і оснастили яскраво-жовтими литими дисками.

В Україні побачили заряджений Chevrolet Camaro ZL1

В Україні побачили заряджений Chevrolet Camaro ZL1

В Україні побачили заряджений Chevrolet Camaro ZL1

В Україні побачили заряджений Chevrolet Camaro ZL1

Читайте також: Розсекречено найнеймовірніший суперкар Ferrari в історії