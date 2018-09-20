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Гіперкар Mercedes-AMG Project One вийшов на дороги

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Гіперкар Mercedes-AMG Project One випробовують на дорогах - фото 1
Гіперкар Mercedes-AMG Project One випробовують на дорогах / motor1

Дорожній гіперкар з технологіями Формули-1 близький до офіційного дебюту. Проект до 50-річчя AMG проходить фінальну стадію тестів перед запуском машини в дрібносерійне виробництво.

Торік на автосалоні у Франкфурті був представлений гіперкар Mercedes-AMG Project One, але в статусі концепт-кара. Зараз новинка перейшла в статус прототипу, і вже активно проходить дорожні тести.

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Поки машину не випускають на дороги загального користування, а тестують на закритому полігоні. Швидше за все мова йде про британський Millbrook Proving Ground в Бедфордширі. Судячи із заяви марки, наразі працюють над програмним забезпеченням і перевіркою функціонування мотора в умовах реального руху.

Mercedes-AMG Project One проходить випробування - фото 277382
Mercedes-AMG Project One проходить випробування / motor1
Mercedes-AMG Project One проходить випробування - фото 277383
Mercedes-AMG Project One проходить випробування / motor1

До цього часу жодної офіційної інформації немає, крім того, що потужність машини перевищує 1000 к.с.
Бензиновий двигун забезпечує 671 к.с., а решта – електромотори. Крутитися ДВЗ зможе до 11 000 об/хв і збереже неповторний звук Формули-1, за яким уже зараз можна впізнати прототип на слух.

Mercedes-AMG Project One проходить випробування - фото 277385
Mercedes-AMG Project One проходить випробування / motor1
Mercedes-AMG Project One проходить випробування - фото 277384
Mercedes-AMG Project One проходить випробування / motor1

Зроблять всього 275 примірників Mercedes-AMG Project One. Зазначимо, що охочих придбати цю машину вже 1100 осіб. При цьому всі ще навіть не показані офіційно автомобілі вже розпродані.

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Джерело: motor1
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