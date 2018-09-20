Розсекречено найнеймовірніший суперкар Ferrari в історії

В інтернет просочилися фото з закритої презентації Ferrari Monza SP1 і SP2.

Трекові суперкари Ferrari − мабуть, найбільш незвичайні серійні моделі італійської марки за всю її історію. Нова Ferrari виглядає як гоночні спортпрототип 50-х років. Звичайно, у італійської марки була не одна така гоночна модель. Але навіть 60 років тому її не ризикнули запустити у серію.

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Автомобілі відрізняються тільки кількістю сидінь. Ferrari Monza SP1 − одномісний родстер, а SP2 − двомісний. В їх основі лежить суперкар Ferrari 812 Superfast, у нього ж запозичать і 6,5-літровий атмосферний V12. Нагадаємо, в Ferrari 812 цей мотор розвиває 800 л. с. і дозволяє розганятися до 100 км/год за 2,9 с і розвивати 340 км/год. Втім, для Ferrari Monza V12 можуть зробити і щось більш потужне. Лімітований суперкар Ferrari покажуть на Паризькому автосалоні. Всього випустять лише 200 таких Ferrari.

Розсекречено найнеймовірніший суперкар Ferrari в історії

Розсекречено найнеймовірніший суперкар Ferrari в історії

Розсекречено найнеймовірніший суперкар Ferrari в історії

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