В Україні побачили рідкісний лімузин Volvo Кучми

В Одесі виявили дуже рідкісний лімузин Volvo 960 Royal 1996 року.

У 90-х цим авто користувався президент України Леонід Кучма і воно досі перебуває в автопарку Одеської облради.

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Про автомобіль розповів глава Одеської облради Анатолій Урбанський. Леонід Кучма користувався машиною під час робочих поїздок в Одеську область. Також лімузин Volvo обслуговував міжнародні делегації, однак останнім часом стоїть в гаражі. Його пробіг – всього 22 тис. км.

Лімузин Volvo 960 Royal є шестимісним, а його салон оброблений шкірою, деревом і велюром. На підлозі постелено килими. Передбачені електропакет, аудіосистема і навіть телефон. Подовжений Volvo 960 оснащений трилітровою шісткою потужністю 204 л. с. і 4-ступінчастою АКПП. Він розганяється до 100 км/год за 9,7 с і витрачає 11 л/100 км в змішаному циклі.

В Україні побачили рідкісний лімузин Volvo Кучми

В Україні побачили рідкісний лімузин Volvo Кучми

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