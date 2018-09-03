Ці авто найменше піддаються корозії

Експерти склали рейтинг бюджетних авто, кузов яких найбільш стійкий до корозії.

На першому місці опинилася чеська машина Skoda Octavia. Незважаючи на доступну ціну, автомобілі, випущені на початку 2000-х років, вражають своїм комфортом і стійкістю до корозії. Головна причина – якісний оцинкований кузов.

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Ці авто найменше піддаються корозії

Французький автомобіль Peugeot 307 на другому рядку рейтингу. Купити його можна за різною ціною, проте бездоганна у багатьох відношеннях конструкція кузова дасть фору багатьом сучасним автомобілям.

Ці авто найменше піддаються корозії

Третій рядок знову віддали ще одному французькому виробнику авто – Renault Megane. Йдеться про модель 2004-2005 років. Власники таких авто не знають, що таке корозія, навіть при екстремальному використанні.

Ці авто найменше піддаються корозії

Також складено антирейтинг таких автомобілів. У цьому списку Mazda 6 і Ford Focus 2002-2003 р.в. і Hyundai Santa Fe, Kia Picanto і знову ж Ford Focus 2004-2005 року випуску.

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