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Ці авто найменше піддаються корозії

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Французький автомобіль Peugeot 307 на другому рядку рейтингу - фото 1
Французький автомобіль Peugeot 307 на другому рядку рейтингу / hotcars

Експерти склали рейтинг бюджетних авто, кузов яких найбільш стійкий до корозії.

На першому місці опинилася чеська машина Skoda Octavia. Незважаючи на доступну ціну, автомобілі, випущені на початку 2000-х років, вражають своїм комфортом і стійкістю до корозії. Головна причина – якісний оцинкований кузов.

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Ці авто найменше піддаються корозії - фото 273692
Ці авто найменше піддаються корозії

Французький автомобіль Peugeot 307 на другому рядку рейтингу. Купити його можна за різною ціною, проте бездоганна у багатьох відношеннях конструкція кузова дасть фору багатьом сучасним автомобілям.

Ці авто найменше піддаються корозії - фото 273693
Ці авто найменше піддаються корозії

Третій рядок знову віддали ще одному французькому виробнику авто – Renault Megane. Йдеться про модель 2004-2005 років. Власники таких авто не знають, що таке корозія, навіть при екстремальному використанні.

Ці авто найменше піддаються корозії - фото 273694
Ці авто найменше піддаються корозії

Також складено антирейтинг таких автомобілів. У цьому списку Mazda 6 і Ford Focus 2002-2003 р.в. і Hyundai Santa Fe, Kia Picanto і знову ж Ford Focus 2004-2005 року випуску.

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Джерело: hotcars
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