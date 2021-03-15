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В Україні підписали закон про збільшення штрафів за порушення безпеки дорожнього руху

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В Україні підписали закон про збільшення штрафів за порушення безпеки дорожнього руху - фото 1

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху", який Верховна Рада ухвалила 16 лютого 2021 року.

Так, в Україні збільшили штрафи за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами, обмежень швидкості руху і проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху.

Детальніше про суми штрафів: В Україні збільшили штрафи для водіїв, велосипедистів і пішоходів: що варто знати

Також збільшений штраф доведеться заплатити, якщо покинути місце ДТП, за керування машиною особою, яка не має відповідних документів на право водіння. Крім того, посилюється адміністративна відповідальність за порушення ПДР пішоходами, велосипедистами, особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин.

Передбачається й можливість зупинки авто поліцейським для огляду водіїв з використанням спецзасобів для перевірки на стан сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Поліцейським дозволили використовувати засоби відеозапису, з їхнім обов'язковим зазначення у протоколі про адміністративне правопорушення.

В Україні підписали закон про збільшення штрафів за порушення безпеки дорожнього руху - фото 451528

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Джерело: president
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