На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
В Україні оновили карантинні зони: у червону потрапила рекордна кількість регіонів
-
- 759
У п'ятницю, 30 жовтня, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про оновлення карантинного зонування в Україні. У червоній зоні опинилися 11 обласних центрів. Читайте детальний оновлений перелік областей на Радіо МАКСИМУМ!
В Україні оновили карантинні зони по епідемічній ситуації в регіонах. Нове рішення набуде чинності наступного понеділка. "З 00 годин 00 хвилин 2 листопада (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. Місто Київ залишається у помаранчевій зоні", – написав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі.
І ще: Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 30 жовтня
Перелік областей, які потрапили у червону зону:
- міста Володимир-Волинський, Ковель та Нововолинськ, Іваничівський, Ківерцівський та Турійський район Волинської області;
- Слов'янський район Донецької області;
- міста Житомир, Бердичів, Коростень, Малин та Новоград-Волинськ, Андрушівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Народицький, Овруцький, Попільнянський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;
- міста Ужгород та Берегове, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;
- Пологівський район Запорізької області;
- місто Івано-Франківськ та Тисменицький район Івано-Франківської області;
- міста Бориспіль, Васильків, Обухів, Переяслав, Фастів та Обухівський райони Київської області;
- Марківський та Троїцький райони Луганської області;
- Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області;
- місто Миколаїв Миколаївської області;
- міста Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Лиманський, Овідіопольський, Подільський, Савранський, Саратський та Татарбунарський райони Одеської області;
- місто Полтава Полтавської області;
- міста Рівне, та Острог, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Острозький райони Рівненської області;
- міста Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;
- міста Бережани, Кременець та Чортків, Гусятинський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Тернопільський та Шумський райони Тернопільської області;
- місто Харків, Богодухівський та Золочівський райони Харківської області;
- міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин, Славута та Шепетівка, у Білогірський, Віньковецький, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам’янець-Подільський, Летичівський, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
- міста Ватутіне, Золотоноша, Канів та Сміла, Монастирищенський та Тальнівський райони Черкаської області;
- міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Застнівський, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області;
- місто Чернігів та Варвинський район Чернігівської області.
Місто Київ залишиться у помаранчевій зоні карантину ще на два тижні. Також в помаранчевій зоні опинилися такі обласні центри: Вінниця, Луцьк, Дніпро, Житомир, Запоріжжя, Одеса, Львів, Тернопіль, Черкаси.
Перелік областей, які потрапили у жовту зону:
- міста Гола Пристань, Каховка та Нова Каховка, Бериславський, Великолепетиський, Верхньорогачицький, Генічеський, Голопристанський, Іванівський, Каланчацький, Каховський, Новотроїцький, Олешківський та Чаплинський райони Херсонської області.
У зелену зону входять лише Горностаєвський та Скадовський райони Херсонської області.
Читайте також: Де в Україні негайно слід вводити суворий карантин: експерти визначили 7 областей
-
15:44Відомий порноактор вирішив почати політичну кар'єру
-
15:31Зупиніться, будь ласка: пасажир вирішив вийти з літака над Тихим океаном
-
15:23Знаки Зодіаку, які завжди і в усьому вважають себе правими
-
15:08Експерти назвали головні кольори сезону осінь-зима 2022/2023
-
15:00Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
14:54Комплект крутих аксесуарів для iPhone 12 зібрав мільйон доларів на Kickstarter
-
14:32Том і Джеррі у реальному житті: веселе відео з котом і мишею стало хітом мережі
-
14:14Полоскотати нерви: названі найстрашніші книги в історії
-
13:57Рибалка зловив акулу неймовірних розмірів: фото
-
13:40Опівнічне небо: вийшов перший трейлер постапокаліптичного фільму з Джорджем Клуні
-
13:25Легендарна Діта фон Тіз знялася у відвертій спідній білизні
-
13:10Як позбутися тяги до алкоголю: три перевірені способи
-
12:47Марсохід NASA подолав неймовірну кількість кілометрів: цифра вражає
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:32В Україні помітили Volkswagen з дуже незвичайним причепом: фотофакт
-
12:16Названий найкращий спосіб висловити подяку своїм коханим
-
11:39Памела Андерсон в ефектному міні блиснула тілом
-
11:02В Україні оновили карантинні зони: у червону потрапила рекордна кількість регіонів
-
10:46Барселона тонко підколола Ювентус і Роналду після своєї перемоги
-
10:15Як часто треба прати постільну білизну
-
09:40Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 30 жовтня
-
09:18Названа найстильніша зірка в Instagram: і це не Кім Кардашян
-
08:54Вчені пояснили, чому страх може приносить задоволення
-
08:35Найкорисніші продукти для жінок старше 40 років
-
11:02В Україні оновили карантинні зони: у червону потрапила рекордна кількість регіонів
-
09:40Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 30 жовтня
-
07:49Чому потрібно бути особливо обережними під час першої поїздки на електросамокаті
- 29 жовтня
-
20:20Найгарячіші фото тижня від моделей без комплексів
-
19:00Зіграй в ящик на Хеловін: 30 жовтня Радіо МАКСИМУМ роздає подарунки щогодини – умови акції
-
17:30Психологічний тест: який малюнок асоціюється зі щастям
-
14:26Костюми на Хелловін 2020: найкращі образи для дівчат, хлопців і дітей
-
12:42Акція #ЯнаMAXIMUM: вигравай щобудня смартфон Sigma mobile або 2000 гривень
-
11:22Кулінарні провали: фото страв, які змусять сміятись і забути про їжу
-
09:28Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 жовтня
-
07:225 найкращих продуктів, які покращують роботу мозку
- 28 жовтня
-
21:46ФЕРЕНЦВАРОШ ▶ ДИНАМО онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
-
20:20Що чоловіки хочуть почути після сексу: ТОП-5 фраз (18+)
-
15:30Що найбільше бісить знаків Зодіаку: від брудного одягу до відсутності почуття гумору
-
12:15Джулія Робертс святкує 53 роки! Вгадай фільм з акторкою за фото
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 жовтня
-
07:14Шість простих способів підтримувати імунітет в холодну пору року
- 27 жовтня
-
21:32Рейтинг додатків, які найчастіше слідкують за користувачами
-
19:40ШАХТАР ▶ ІНТЕР онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
-
18:155 ознак того, що ви подобаєтесь людині: від доторків до дратівливості
-
16:21Як змінювалася найсексуальніша інстадіва планети Демі Роуз: фото 18+
-
14:15Наскільки ви ревниві: швидкий тест
-
11:51В Україні хочуть обмежити пересування дизельних авто: у якому місті заборонять в'їзд машин
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 жовтня
-
07:49Як зміниться графік роботи після пандемії: дослідження від Microsoft