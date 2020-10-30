В Україні оновили карантинні зони: у червону потрапила рекордна кількість регіонів

Новий поділ на карантинні зони в Україні / gettyimages

У п'ятницю, 30 жовтня, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про оновлення карантинного зонування в Україні. У червоній зоні опинилися 11 обласних центрів. Читайте детальний оновлений перелік областей на Радіо МАКСИМУМ!

В Україні оновили карантинні зони по епідемічній ситуації в регіонах. Нове рішення набуде чинності наступного понеділка. "З 00 годин 00 хвилин 2 листопада (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. Місто Київ залишається у помаранчевій зоні", – написав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі.

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Перелік областей, які потрапили у червону зону:

- міста Володимир-Волинський, Ковель та Нововолинськ, Іваничівський, Ківерцівський та Турійський район Волинської області;

- Слов'янський район Донецької області;

- міста Житомир, Бердичів, Коростень, Малин та Новоград-Волинськ, Андрушівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Народицький, Овруцький, Попільнянський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

- міста Ужгород та Берегове, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;

- Пологівський район Запорізької області;

- місто Івано-Франківськ та Тисменицький район Івано-Франківської області;

- міста Бориспіль, Васильків, Обухів, Переяслав, Фастів та Обухівський райони Київської області;

- Марківський та Троїцький райони Луганської області;

- Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області;

- місто Миколаїв Миколаївської області;

- міста Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Лиманський, Овідіопольський, Подільський, Савранський, Саратський та Татарбунарський райони Одеської області;

- місто Полтава Полтавської області;

- міста Рівне, та Острог, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Острозький райони Рівненської області;

- міста Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;

- міста Бережани, Кременець та Чортків, Гусятинський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Тернопільський та Шумський райони Тернопільської області;

- місто Харків, Богодухівський та Золочівський райони Харківської області;

- міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин, Славута та Шепетівка, у Білогірський, Віньковецький, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам’янець-Подільський, Летичівський, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

- міста Ватутіне, Золотоноша, Канів та Сміла, Монастирищенський та Тальнівський райони Черкаської області;

- міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Застнівський, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області;

- місто Чернігів та Варвинський район Чернігівської області.

Місто Київ залишиться у помаранчевій зоні карантину ще на два тижні. Також в помаранчевій зоні опинилися такі обласні центри: Вінниця, Луцьк, Дніпро, Житомир, Запоріжжя, Одеса, Львів, Тернопіль, Черкаси.

Перелік областей, які потрапили у жовту зону:

- міста Гола Пристань, Каховка та Нова Каховка, Бериславський, Великолепетиський, Верхньорогачицький, Генічеський, Голопристанський, Іванівський, Каланчацький, Каховський, Новотроїцький, Олешківський та Чаплинський райони Херсонської області.

У зелену зону входять лише Горностаєвський та Скадовський райони Херсонської області.

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