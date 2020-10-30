Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 30 жовтня

Новини про коронавірус в Україні / pexels

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 30 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 30 жовтня: в Україні виявлено 378 729​​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 8 312​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 30 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 8 050 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 402 007 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 378 729 Одужали 155 026​ Померли 7 041

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (36 768) та у Харківській області (35 675). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 10 115 Волинська область 13 326 Дніпропетровська область 14 655 Донецька область 9 643 Житомирська область 13 866 Закарпатська область 14 158 Запорізька область 9 567 Івано-Франківська область 19 981 Кіровоградська область 2 398 Київ 36 768 Київська область 16 119 Львівська область 29 314 Луганська область 3 575 Миколаївська область 7 574 Одеська область 24 116 Полтавська область 9 220 Рівненська область 18 857 Сумська область 11 508 Тернопільська область 20 411 Харківська область 35 675 Херсонська область 3 800 Хмельницька область 15 227 Чернівецька область 21 273 Черкаська область 8 952 Чернігівська область 8 631

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 30-10-2020:

Захворіли 45 018 354 Одужали 30 326 094 Померли 1 181 027 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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