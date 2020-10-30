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Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 30 жовтня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pexels

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 30 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 30 жовтня: в Україні виявлено 378 729​​ випадків коронавірусу.

Більше новин: Адаптивний карантин в Україні продовжать до кінця року: нові правила

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 30 жовтня - фото 432753
За попередню добу було зафіксовано 8 312​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 30 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 8 050 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 402 007 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 378 729
Одужали 155 026​
Померли 7 041

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (36 768) та у Харківській області (35 675). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 10 115

Волинська область

 13 326

Дніпропетровська область

 14 655

Донецька область

 9 643

Житомирська область

 13 866

Закарпатська область

 14 158

Запорізька область

 9 567

Івано-Франківська область

 19 981

Кіровоградська область

 2 398

Київ

 36 768

Київська область

 16 119

Львівська область

 29 314

Луганська область

 3 575

Миколаївська область

 7 574

Одеська область

 24 116

Полтавська область

 9 220

Рівненська область

 18 857

Сумська область

 11 508

Тернопільська область

 20 411

Харківська область

 35 675

Херсонська область

 3 800

Хмельницька область

 15 227

Чернівецька область

 21 273

Черкаська область

 8 952

Чернігівська область

 8 631

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 30 жовтня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 30 жовтня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 30-10-2020:

Захворіли 45 018 354
Одужали 30 326 094
Померли 1 181 027

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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