Де в Україні негайно слід вводити суворий карантин: експерти визначили 7 областей

З 5400 випадків зараження на коронавірус на день Україна вже входить в десятку країн з найшвидшими темпами поширення COVID-19. Комплексні карантинні заходи потрібно вводити негайно – ось, що показує прогноз Kyiv School of Economics.

Новий локдаун, на думку експертів з Kyiv School of Economics, в цій ситуації просто необхідний, бо він може допомогти врятувати тисячі життів.

Це цікаво: Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 жовтня

"Суворий карантин треба вводити там, де найбільші центри спалаху. За нашими розрахунками на сьогодні це сім областей: Харківська, Сумська, Хмельницька, Тернопільська, Полтавська, Рівненська та Житомирська. У кожній з областей є райони та міста, які додають найбільше до поширення інфекції. Саме там необхідно застосовувати обмеження...", – зазначили фахівці.

Про які саме обмеження йде мова?

По-перше, комплексні. По-друге, такі, які будуть реально діяти. Якщо порівнювати з діючим зонуванням, то це найбільше схоже на те, що в червоній зоні. Якесь одне обмеження уже не може змінити ситуацію. Це має бути "пакет" із 4-5 обмежень для тих сфер, в яких відбувається найбільше поширення. Для цього в ідеалі потрібно мати дані системи тестування та відстеження контактів. До локдауну весняного зразка повертатися не треба. Але це лише якщо почати діяти просто зараз.

І ще: У ВООЗ виступили проти ідеї колективного імунітету