В Україні офіційно ввели штрафи за відсутність маски: все, що треба знати

Президент Володимир Зеленський підписав закон про те, що українців будуть штрафувати за відсутність маски у громадському транспорті та громадських місцях. Детальніше читайте далі.

В Україні набули чинності штраф за не носіння маски під час карантину у громадських спорудах та транспорті. Необхідно носити респіратори чи захисні маски так, щоб вони закривали рот та ніс.

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Тепер за порушення цього правила карантину доведеться заплатити штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 170 до 255 гривень.

"Документ сприятиме підвищенню соціальної відповідальності громадян і захисту їхнього здоров'я та життя, а також зменшенню кількості випадків зараження коронавірусною хворобою, що допоможе запобігти неконтрольованому зростанню кількості хворих на COVID-19 та перевантаженню медичних закладів", – розповіли в Офісі глави держави.

За не носіння маски українців штрафуватимуть

Хто буде накладати штрафи? Представники органів внутрішніх справ, Нацполіція, органи місцевого самоврядування, уповноважені органи Держсанепідемслужби.

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