На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
В Україні офіційно ввели штрафи за відсутність маски: все, що треба знати
-
- 311
Президент Володимир Зеленський підписав закон про те, що українців будуть штрафувати за відсутність маски у громадському транспорті та громадських місцях. Детальніше читайте далі.
В Україні набули чинності штраф за не носіння маски під час карантину у громадських спорудах та транспорті. Необхідно носити респіратори чи захисні маски так, щоб вони закривали рот та ніс.
І ще: Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 19 листопада
Тепер за порушення цього правила карантину доведеться заплатити штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 170 до 255 гривень.
"Документ сприятиме підвищенню соціальної відповідальності громадян і захисту їхнього здоров'я та життя, а також зменшенню кількості випадків зараження коронавірусною хворобою, що допоможе запобігти неконтрольованому зростанню кількості хворих на COVID-19 та перевантаженню медичних закладів", – розповіли в Офісі глави держави.
Хто буде накладати штрафи? Представники органів внутрішніх справ, Нацполіція, органи місцевого самоврядування, уповноважені органи Держсанепідемслужби.
Читайте також: Патрульна поліція почала штрафувати українських водіїв за 3D-номери на авто
-
16:44Нову Диво-жінку покажуть на HBO Max і в кінотеатрах: відома дата прем'єри
-
16:14Бред Пітт у масці долучився до благодійної акції: милі фото та відео
-
15:42Morgan випустить прощальну серію трициклів 3 Wheeler
-
15:11В Україні офіційно ввели штрафи за відсутність маски: все, що треба знати
-
14:53Sony підготувала лондонське метро до виходу PlayStation 5
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
14:28Хлопець показав, що всередині какао-бобів, і це злякало ласунів (відео)
-
13:50Скільки українців підтримують введення суворого локдауну
-
13:21Прості поради, як читати новини і залишатись щасливим
-
12:54Хвороба і фінал кар'єри: Майкл Джей Фокс з "Назад у майбутнє" шокував мемуарами
-
12:20Молода і сексуальна: Дженніфер Лопес захопила новою зйомкою
-
11:50Таємна шухляда на кухні здивувала мережу (фото)
-
11:23Топ 5 додатків на смартфон для успішних людей
-
10:52Знаки Зодіаку, з якими найважче будувати стосунки
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:43День ангела Ніни 2020: значення імені та характер його власниць
-
10:26Наймолодша мільярдерка світу засвітила апетитні форми в бікіні
-
09:55Як розбудити глухого собаку: миле відео підкорює Reddit
-
09:25Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 19 листопада
-
09:07Міжнародний день чоловіків 2020: привітання, смс і картинки зі святом
-
08:55Погода в Україні 19 листопада: від морозів до сильного вітру
-
08:27Як кинути курити за допомогою гри
-
07:45Науковці з'ясували, скільки годин сну необхідно для здорового серця
-
07:22Жере непомірно: відомий розхід палива 1500-сильного Bugatti Chiron Pur Sport
- 18 листопада
-
21:56Найкращі напої, які корисно пити перед сном
-
15:11В Україні офіційно ввели штрафи за відсутність маски: все, що треба знати
-
11:23Топ 5 додатків на смартфон для успішних людей
-
09:25Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 19 листопада
-
07:45Науковці з'ясували, скільки годин сну необхідно для здорового серця
- 18 листопада
-
21:56Найкращі напої, які корисно пити перед сном
-
20:17Зима близько: як знакам Зодіаку підготуватись до грудня
-
17:17Максимально захищений: як вибрати смартфон для представників робітничих професій
-
14:20Названо найкращі туристичні еконапрямки у 2021 році
-
11:18Рай перфекціоніста: фото речей і не тільки, яким бракувало порядку
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 листопада
-
07:21Дивіться на найшвидший Audi TT RS: на ньому їздить пенсіонер (відео)
- 17 листопада
-
20:1710 правил використання презерватива, яких має дотримуватися кожен
-
17:01Як обрати ідеальний смартфон для школяра
-
15:40Матч Швейцарія – Україна скасовано: відома причина
-
13:51Відсьогодні діють оновлені ПДР: що варто знати усім учасникам дорожнього руху
-
11:19Простий психологічний тест: оберіть квітку на картинці
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 листопада
-
07:19Погода в Україні 17 листопада: прогноз на сьогодні
- 16 листопада
-
20:19Забула, як займатись справжнім сексом: порнозірка Лана Роудс здивувала історією (18+)
-
18:50Чому інколи корисно нічого не робити і як це допомагає у житті
-
16:16Реалістичний Дісней: якби герої мультфільмів жили у 2020 (епічні фото)
-
14:16Поруч: KAZKA та ALEKSEEV випустили спільний український хіт
-
12:19Виберіть карту та отримайте передбачення на найближче майбутнє
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 листопада
-
08:22Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у дванадцятому випуску (відео)