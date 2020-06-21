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Експерти розповіли про правила користування автомобілем влітку

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Спека - фото 1
Спека / avto.pro

Залежно від сезону водіям варто дотримуватися певних правил. Розповідаємо про грамотну експлуатацію авто влітку.

У літній період салон автомобіля може нагріватися до 60-70 ° C, а висока запиленість повітря призводить до швидкого забивання повітряного фільтра, зносу пиляків і подальшого ламання кульових опорів, кермових рейок та інших комплектуючих. Страждає і лакофарбове покриття кузова.

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Експерти рекомендують:

  1. Провітрювати салон автомобіля перед паркуванням і закривати скло сітловідбивальними шторками
  2. Якщо автомобіль стоїть на відкритому для потрапляння сонячних променів ділянці, то транспорт необхідно накрити чохлом
  3. Частіше мити автомобіль на автомийці або вручну
  4. Наносити захисне покриття у вигляді воску

У літній період варто змінити стиль їзди на більш спокійний. Якщо взимку недосконалість дорожніх покриттів частково компенсував добре притоптаний сніг, то в спекотну пору підвіска автомобіля буде зношуватися від ударів на згірках, ямах і вибоїнах. З цієї причини водіям варто частіше перевіряти стан амортизаторів і їх чашок, а також стійок стабілізаторів, кульових опорів. Доцільне і встановлення відбійників амортизаторів.

Експерти розповіли про правила користування автомобілем влітку - фото 411248

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Джерело: avto.pro
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