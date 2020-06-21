Експерти розповіли про правила користування автомобілем влітку

Залежно від сезону водіям варто дотримуватися певних правил. Розповідаємо про грамотну експлуатацію авто влітку.

У літній період салон автомобіля може нагріватися до 60-70 ° C, а висока запиленість повітря призводить до швидкого забивання повітряного фільтра, зносу пиляків і подальшого ламання кульових опорів, кермових рейок та інших комплектуючих. Страждає і лакофарбове покриття кузова.

І ще: ТОП 10 нардепів з найбільшою кількістю автомобілів: які в них машини

Експерти рекомендують:

Провітрювати салон автомобіля перед паркуванням і закривати скло сітловідбивальними шторками Якщо автомобіль стоїть на відкритому для потрапляння сонячних променів ділянці, то транспорт необхідно накрити чохлом Частіше мити автомобіль на автомийці або вручну Наносити захисне покриття у вигляді воску

У літній період варто змінити стиль їзди на більш спокійний. Якщо взимку недосконалість дорожніх покриттів частково компенсував добре притоптаний сніг, то в спекотну пору підвіска автомобіля буде зношуватися від ударів на згірках, ямах і вибоїнах. З цієї причини водіям варто частіше перевіряти стан амортизаторів і їх чашок, а також стійок стабілізаторів, кульових опорів. Доцільне і встановлення відбійників амортизаторів.

Це цікаво: За які знаки найчастіше штрафують українських водіїв: інфографіка