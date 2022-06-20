В Україні можна буде отримати безплатно другу професійну освіту

Українці матимуть можливість здобувати другу професійну освіту абсолютно безплатно. Але є одна умова, про яку ми розповімо далі.

Як пишуть у виданні The Village Україна, громадяни нашої держави мають нагоду отримати другу професійну освіту без жодних оплат.

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Але мовиться про тих, хто за станом здоров'я не може виконувати роботу за першою професією або ж здобування другої освіти буде в інтересах держави.

Ще одна умова. Здобути другу професійно-технічну освіту можна лише через три роки після отримання першої. Тож це буде актуальніше для тих, хто планує змінити свій рід діяльності.

А ще з'явилась можливість здобувати професійні навички без одночасного здобування повної загальної середньої освіти. Але це стосується лише деяких професій. Їхній список опублікують згодом.

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