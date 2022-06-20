Не все так однозначно: далеко не всі діти в Україні хочуть стати ITшниками

Здавалося б, останнім часом в IT йдуть усі. І ті, хто має вроджений до цього хист. І ті, хто геть зовсім нічого не тямить. Але опитування свідчить про те, що українські діти не всі хочуть поповнювати лави IT.

IT-компанія GlobalLogic провела до Дня батька соціологічне опитування, пише Vector. Мовилось про дітей батьків, які працюють у сфері IT. Розповідаємо, якими є його результати.

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Виявилось, понад 60% дітей таки обрали б роботу у сфері IT. Утім, є серед дітлахів ті, хто мріє стати медиком, ветеринаром або військовослужбовцем.

От лікарем хочуть стати 8% опитаних дітлахів. Не менш популярною є професія ветеринара або військовослужбовця. Цікаво, що бути художником, полісменом, винахідником роботів, пожежником або вчителем діти не хочуть.

Слід розуміти, що в Україні щорічно зростає кількість людей, які хотіли б пов'язати своє життя з IT. Наприклад, диплом бакалавра у сфері IT у 2021 році отримали майже 17 тисяч випускників. До 2025 року ця цифра може зрости до приголомшливих 23 тисяч.

Зауважимо, що наша держава серед європейських лідирує за показниками випускників саме IT-спеціальностей.

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