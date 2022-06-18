В Україні може з'явитись національна мережа зарядок для електромобілів

В Україні може з'явитись мережа зарядних станцій для електрокарів

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні спостерігається дефіцит палива. Не в останню чергу причиною цього є регулярні ракетні атаки. Тож в нашій країні вже шукають рішення.

Як повідомив "Енергоатом", в Україні планують створити національну мережу зарядних станцій. На них поповнюватимуть енергію електромобілі.

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Меморандум про створення такої мережі підписали 17 червня "Укргазбанк" і "Енергоатом".

Поширення таких станцій – черговий крок до трансформування транспортної інфраструктури. Це дозволить зробити її більш відповідною до екологічних стандартів, яких дотримуються в Європі.

Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що відповідне рішення дозволить знизити рівень забруднення довкілля. Крім того, це дозволить нашій державі досягнути вуглецевої нейтральності.

Нагадаємо, що у минулому 2021 році українці купили 8,5 тисячі електромобілів. Зауважимо, що це на майже 20% більше, ніж у 2020 році.

У зв'язку з дефіцитом палива в Україні зросла популярність електрокарів. У травні придбали 1016 повністю електричних автомобілів. Це на цілих 63% більше, ніж у травні минулого року.

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