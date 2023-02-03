В Україні може подорожчати алкоголь, сигарети та пальне – у чому причина

З липня цього року можуть різко зрости акцизні ставки на алкоголь, тютюн і пальне, якщо приймуть законопроєкт в рамках Угоди про асоціацію між ЄС та Україною.

Подорожчання акцизних марок необхідне для компенсації поліграфічним підприємствам витрат на їх виробництво та зберігання, передає Інтерфакс-Україна.

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Міністерство фінансів направило Кабінету міністрів пропозицію збільшити розмір плати за одну марку акцизного податку для алкогольних напоїв до 0,32 грн з 0,19 грн.

Для тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагріву та рідин, що використовуються в електронних сигаретах – до 0,15 грн з 0,09 грн.

Мінфін у пояснювальній записці до проєкту постанови уточнює, що востаннє вартість марок акцизного податку для алкогольних напоїв та тютюнових виробів переглядалася понад 8 років тому, і наразі їхня встановлена вартість не відповідає фактичної вартості виробництва.

А ще за інформацією підприємства-виробника марок, лише у 2022 році його витрати на електроенергію для виробництва зросли на 74% порівняно з 2021 роком, на 17% – за теплову енергію, на 107% – за опалення, на 106% – за гаряче водопостачання, на 6% – за охорону.

Ціни за тонну паперу у 2022 році, згідно з комерційними пропозиціями Національного банку України, вже збільшилися більш ніж на 200%, і зростуть у 2023 році мінімум на 32,2% (з 2014 року ціна збільшилася у 4,8 раза)", – пишуть в пояснювальній записці до проєкту ухвали.

Якщо вартість марок підвищать, українські виробники та експортери алкогольних напоїв матимуть сплатити додатково приблизно 71,6 млн грн, а для тютюнових виробів – 108,3 млн грн.

У 2022 році вироблено 1,9 млрд акцизних марок для тютюнових виробів та 0,56 млрд марок для алкогольних напоїв.

Акциз на пальне буде зростати щороку, починаючи з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2027 року включно. До слова, податок на пальне зараз складає 100 євро, а з 1 липня 2023 року ставка ПДВ повернеться до рівня 20%, а акцизи – до 213 євро та 140 євро за 1000 літрів на бензин і дизельне пальне відповідно.



Проте є виняток. Він стосується пального для військових. Якщо замовником такого пального є Міноборони, акциз матиме 0 євро за 1000 літрів.

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