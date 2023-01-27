В Україні можуть заборонити купувати цигарки й алкоголь готівкою

Таким способом влада сподівається вивести цей бізнес з тіні. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Відомо, що частка нелегального тютюну на ринку в Україні оцінюється в 30%, а для алкоголю показник ще вищий. Про це розповів Ростислав Шурма, заступник Керівника Офісу президента.

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Заступник думає, що ситуація може скластися, так само як під час паливної кризи весною минулого року, коли продавці перевели клієнтів на карткові платежі та платежі через програми.

Уряд зараз розглядає збільшення оподаткування "шкідливого споживання" тютюну, алкоголю та викопного палива. Заступник зазначив, що ставки податків у рамках податкової реформи будуть збільшені до середньоєвропейського рівня.

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