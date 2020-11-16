10 нових автомобілів Volvo скинули з висоти дев'ятиповерхівки: відео

Компанія Volvo провела незвичайний краш-тест – шведський автовиробник розбив кілька нових автомобілів, скинувши їх з великої висоти. Яка мета такого випробування, – читайте далі.

У тестах взяли участь 10 автівок Volvo різних моделей. Всі вони по черзі були підняті у повітря за допомогою крана на висоту 30 метрів, після чого скинуті на спеціальну "подушку". Потім фахівці компанії з безпеки оцінювали характер пошкоджень, а пожежники, споряджені спеціальним обладнанням, акуратно розрізали машини, щоб витягнути з салону умовно постраждалих водіїв і пасажирів.

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За словами представників шведської компанії, завдяки такому випробуванню вони змогли змоделювати одні з найгірших аварій, від яких часто не може врятувати навіть передова система активної або пасивної безпеки. За силою удару падіння з такої висоти еквівалентно зіткнення з вантажівкою або аварії на дуже великій швидкості.

Одночасно унікальний досвід отримали і рятувальники. Зазвичай їм доводиться тренуватися на старих машинах, причому найчастіше виведених з експлуатації, а в цьому випадку вони мали можливість попрацювати з сучасними автомобілями, які сильно відрізняються конструктивно від своїх багаторічних попередників.

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