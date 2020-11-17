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Lamborghini показала на відео новий Huracan: динамічний ролик
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Італійська компанія Lamborghini опублікувала у своєму Facebook свіжий тизер нового суперкара Huracan з індексом STO. Новинку, яка стане завершальною ланкою сімейства Huracan, покажуть 18 листопада. Вона вийде лімітованим тиражем.
Уже відомо, що абревіатура STO в назві новинки розшифровується як Super Trofeo Omologato. Отже, такий індекс може означати, що марка з Сант-Агата-Болоньєзе покаже омологаційну модифікацію гоночного Huracan Super Trofeo, адаптовану для доріг загального користування.
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Попри динамічність ролика, він все ж дозволяє розглянути деякі деталі новинки. Судячи з нових кадрів, більш раннього тизера і шпигунських знімків, "дорожня" версія збереже атрибути гоночного купе й отримає аеродинамічний кузов з великим заднім антикрилом, а також доопрацьовану підвіску і посилені гальмівні механізми.
За попередніми даними, Huracan STO оснастять 5,2-літровим "атмосферником" V10, який на Evo розвиває 640 кінських сил. Новинка може отримати надбавку до потужності, але очікується, що вона буде незначною. Крім цього, за чутками, Lamborghini на 150 кілограмів знизить масу Huracan STO, щоб домогтися кращих динамічних показників.
Ймовірно, тираж "дорожньої" версії Huracan Super Trofeo буде обмеженим і складе 700 примірників. Модифікація STO також стане "прощальним" Huracan – на ній Lamborghini збирається припинити розробку нових моделей сімейства. Прем'єра Huracan STO запланована на 18 листопада.
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