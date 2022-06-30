В Україні контролюватимуть безпритульних тварин за європейськими стандартами

У зв'язку з війною кількість безпритульних тварин в Україні значно зросла. Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, згідно з якою в Україні контролюватимуть кількість безпритульних тварин. Читайте далі та дізнайтеся, як це відбуватиметься!

Відтепер тварин будуть виловлювати, після чого проведуть ветеринарний огляд, біостерилізацію, вакцинацію, а далі шукатимуть для них притулок. Про це повідомляє Міндовкілля.

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Також, згідно з новою постановою, кожну тварину будуть розрізняти за фото і даними про неї. Це буде доступно у муніципальному реєстрі.

До того ж кожні місцеві органи самоврядування матимуть право розробляти власні програми з захисту тварин.

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