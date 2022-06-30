У Європі заборонять ароматизовані стіки для пристроїв нагрівання тютюну

ЄС планує зробити ароматизовані стіки для пристроїв нагрівання тютюну забороненими для продажу. Це пов'язано з охороною здоров'я громадян. Читайте далі та дізнайтеся, у чому причина!

Європейська комісія пропонує заборонити продаж ароматизованих стіків у пристроях для нагрівання тютюну. Таку пропозицію надалі мають узгодити парламенти та уряди країн ЄС. Про це повідомляє видання Reuters.

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Таку заборону планують ввести, адже кількість курців цих пристроїв значно зросла.

Стелла Киріакідес, комісар ЄС з питань охорони здоров'я, наголошує, що Європі буде легше та швидше втілити у життя стратегію з боротьби з раком, якщо прибрати ароматизовані стіки для нагрівання з ринку.

Згідно із цим планом, у Європі до 2040 року тих, хто вживає тютюн, повинно бути менше ніж 5% від загальної кількості населення.

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