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У мережі показали найрозкішніші авто, які були помічені в Україні цієї осені
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У мережі показали найдорожчі автомобілі, які можна зустріти в Україні. У нашій країні можна зустріти не тільки старенькі машинки, а й елітні іномарки. Так, рейтинг таких машин з'явився в інтернеті.
Mercedes-AMG GT63 S 4Door
Топовий Mercedes-AMG стартує від 5 мільйонів гривень, хоча опції на зразок ексклюзивного синього кольору зробили його відчутно дорожчим. Машина оснащена 640-сильним V8 і розганяється до 315 км/год.
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Range Rover SVAutobiography Dynamic Lumma CLR R
Range Rover SVAutobiography з 565-сильною вісімкою сам по собі крутий і коштує 5,7 млн грн, а тут ще й обвіска від Lumma.
Aston Martin DBS Superleggera
Зараз купе Aston Martin DBS Superleggera – топова модель в лінійці марки. Цей 725-сильний звір стартує до сотні за 3,4 с і розвиває 340 км/год. Ціна – 8,7 млн гривень.
Brabus G700
Який же рейтинг найкрутіших авто без "Геліка"? В цьому випадку це потужний 700-сильний Brabus G700 за ціною за 300 тисяч доларів. Двотонний позашляховик порадує динамікою як у купе – 4,3 с до сотні.
Bentley Continental GT Convertible
Новий Bentley Continental GT в Україні вже запропонований в кузові кабріолет. За варіант з 6,0-літровим 635-сильним W12 просять від 10,5 млн гривень.
Rolls-Royce Cullinan
Найрозкішніший у світі позашляховик став дуже популярним серед наших мільйонерів. Ось уже і у Львові з'явився перший Cullinan. Нагадаємо, він коштує від 10,5 млн гривень. Його власник – фруктовий магнат Тарас Барщовський.
Rolls-Royce Phantom
Лідера рейтингу зняли не в Києві і не в Одесі, а в Полтаві. Новий Rolls-Royce Phantom за 14,5 млн гривень належить підприємству "Альфа-Капітал", власником якого є бізнесмен Олександр Павлюченко.
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